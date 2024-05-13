Уряд запропонував парламенту наблизити податкове законодавство України до норм Євросоюзу.

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №11256 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Євросоюзу в частині акцизного податку, зокрема на пальне.

Мета – виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Про це в Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Серед іншого проект закону передбачає встановлення нових розмірів ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою Ради ЄС про реструктуризацію системи щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

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Зокрема, на основні види пального запропоновано встановити такі ставки акцизного податку:

на бензини – 359 євро за 1000 л;

на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л;

на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.

Також встановлено графік щорічного збільшення таких ставок з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027-го включно (протягом чотирьох років) з огляду на загальну різницю між розмірами ставок, передбачених станом на 1 січня 2028 року, та розмірами ставок акцизного податку на ці товари відповідно до чинних норм Податкового кодексу.

Акцизи на пальне в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що з 1 липня 2023 року в Україні було повернуто податок на додану вартість на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Крім того, тоді ж почали діяти довоєнні ставки акцизів: на бензин – 213,5 євро за кожні 1000 літрів, на дизельне паливо – 139,5 євро; на автогаз – 52 євро.

В кінці березня 2024 року замголови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк, заявив, Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення акцизу на паливо.

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