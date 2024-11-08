На їхню думку, Байден занадто довго тягнув із відмовою від участі у виборах.

Союзники віцепрезидентки Камали Гарріс вважають, що в її нищівній поразці на виборах у США винен нинішній президент Джо Байден. Як пише Associated Press, деякі прихильники Гарріс висловлюють розчарування рішенням Байдена брати участь у виборах - попри давні побоювання виборців щодо його віку. Крім того, на їхню думку, ситуація з постпандемічною інфляцією, а також проблеми на кордоні США і Мексики практично закріпили здачу демократами Білого дому.

Так, деякі високопоставлені демократи, включно з трьома радниками кампанії Гарріс, висловили глибоке розчарування Байденом за те, що він надто довго тягнув під час виборчої кампанії і не визнав раніше, що не справляється зі своїми завданнями.

"Найбільший тягар цієї втрати лежить на президенті Байдені. Якби він пішов у відставку в січні, а не в липні, ми могли б опинитися в зовсім іншому місці", - заявив Ендрю Янг, який балотувався проти Байдена 2020 року на посаду кандидата від Демократичної партії.

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Янг крім того стверджував, що лідери Демократичної партії також винні в тому, що занадто довго не наважувалися тиснути на Байдена. За кількома винятками, демократи уникали публічно говорити про вік Байдена.

Гарріс вдалося викликати набагато більший ентузіазм, ніж Байден викликав у електорату партії. Але впроблема була в тому, що вона насилу могла визначити, чим її адміністрація відрізнятиметься від адміністрації Байдена.

При цьому стратеги, які консультували кампанію Гарріс, заявили, що стислий графік кампанії ще більше ускладнив для Гарріс завдання відокремити себе від президента. Якби Байден пішов у відставку на початку року, сказали вони, у демократів було б достатньо часу для проведення праймеріз, і це змусило б Гарріс або іншого можливого кандидата агресивніше обстоювати розбіжності з Байденом.

Вибори у США 2024 року

Нагадаємо, на президентських виборах здобув перемогу Дональд Трамп. Його вже привітали чинний американський президент Джо Байден та опонентка Камала Гарріс.

Гарріс, коментуючи свою поразку, зазначила, що результат виборів був не тим, "чого ми хотіли і за що ми боролися". Однак вона заявила, що демократи мають прийняти результати, пообіцяла допомогти Трампу з переходом влади та зазначила, що це буде зроблено "мирним способом".

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