Вона також провела розмову із Трампом і пообіцяла йому допомогу в перехідний період.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка була кандидаткою у президенти від демократів, визнала поразку на виборах. Вона зауважила, що результат виборів був не тим, "чого ми хотіли та за що ми боролись".

"Ми маємо прийняти результати цих виборів. Раніше сьогодні я поговорила з обраним президентом Трампом і привітала його з перемогою. Я пообіцяла йому допомогу з переходом влади і що ми зробимо це в мирний спосіб", – сказала вона, виступаючи біля Говардського університету у Вашингтоні.

Гарріс зауважила, що передача влади мирним шляхом відрізняє демократію від автократії. Кандидатка у президенти також додала, що громадяни мають бути віддані не певній партії чи політику, а Конституції країни.

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"Хоча я визнаю поразку в цих виборах, я не відмовляюсь від боротьби, яка живила цю кампанію. Боротьбу за свободу, справедливість, можливість і гідність усіх людей, за ідеали в основі нашої країни, які відображають найкраще в Америці. Від цієї боротьби я ніколи не відмовлюсь", – наголосила Камала Гарріс.

Вибори у США 2024: ключові моменти

5 листопада у США відбулися президентські вибори. За посаду змагалися демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп. Останній і отримав перевагу, тож стане наступним президентом Сполучених Штатів.

Його вже привітали кілька іноземних лідерів. Із Трампом говорили, зокрема, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та Сі Цзіньпін.

Також Трампа привітав із перемогою на виборах чинний президент США Джо Байден. Також він запросив свого попередника, а тепер і наступника до Білого дому для обговорення перехідного періоду. Співробітники узгодять дату зустрічі "найближчим часом".

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