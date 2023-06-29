Прес-конференція присвячена результатам першого засідання новоствореної міжнародної робочої групи з екологічних злочинів Росії.

Шведська Еко-активістка Грета Тунберг приїхала в Україну і провела прес-конференцію разом з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Разом з Гретою в Україну прибули екс-віце-прем'єр Швеції, колишній єврокомісар з навколишнього середовища Маргот Вальстрьом, екс-президент Ірландії, екс-глава Міжнародного інституту навколишнього середовища і розвитку Мері Робінсон і віце-президент Європарламенту Хейді Хаутала.

Прес-конференція присвячена результатам першого засідання новоствореної міжнародної робочої групи з екологічних злочинів Росії.

"За підрив Каховської ГЕС і екоцид Росія повинна дорого заплатити. Для подолання екологічних наслідків має бути створений дієвий механізм і це частина формули миру Президента Володимира Зеленського. Сьогодні Президент зустрівся членами міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни, яка буде працювати над тим, щоб оцінити наслідки війни для навколишнього середовища - як вже існуючі, так і майбутні; розробити рекомендації щодо покарання держави-агресора за екологічні злочини", - написав глава офісу президентра Андрій Єрмак.

У зустрічі також взяли участь Генеральний прокурор Андрій Костін, заступник керівника Офісу Глави держави Ростислав Шурма, радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

Висловлювання Грети Тунберг про війну в Україні

Шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь в українській акції під представництвом ООН в німецькому Бонні і висловила підтримку українцям на тлі трагедії зі знищенням росіянами Каховської греблі. Відома екоактивістка заявила, що Росію потрібно зупинити.

Раніше екоактивістка Грета Тунберг відреагувала на підрив дамби Каховської ГЕС і заявила, що готова тиснути на відповідні організації для допомоги Україні.

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