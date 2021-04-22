Захарова обурилася, що Нацгвардія "утрималася від наведення порядку".

МЗС Росії висловило ноту протесту через акцію 20 квітня під посольством РФ у Києві.

Про це на брифінгу повідомила прес-секретарка МЗС Марія Захарова.

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Увечері, 20 квітня, представники організації «Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод» провели демонстрацію з сатиричними плакатами («Доктор зло існує», «Послання Путіна – це гавкіт і потік дезінформації», «Ініціатор війни з Україною» тощо) і використанням лазерів. Подію приурочили зверненню Путіна до Ради Федерації, що відбулося наступного дня, 21 квітня.

Таким чином громадяни намагалися привернути увагу світової спільноти до дій президента РФ, який готовий розпочати світову війну і знищити мільйони людей.

Захарова назвала акцію «провокацією українських екстремістів».

«Її (організації – УНІАН) представники заблокували центральний вхід на територію дипмісії, розвернули плакати з різними образами й за допомогою лазерної установки проектували на фасад будівлі написи з використанням нецензурної лексики», – сказала речниця міністерства.

Також Захарова обурилась, що Нацгвардія «утрималася від наведення порядку».

«Звісно, до МЗС України була спрямована нота протесту посольства Росії з вимогою дотримуватися Венеційської конвенції щодо дипломатичних зносин, а також провести розслідування інциденту та ухвалити заходи щодо винуватців провокації», – заявила вона.

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Автор: Яна Ставська