У росіянина є три дні, аби виїхати з України.

МЗС України оголосило консула Генерального консульства РФ в Одесі небажаною особою, він має покинути територію країни до 30 квітня.

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Таким чином українська сторона відповіла на недружній крок Росії - оголошення співробітника Посольства України в Москві «persona non grata».

Речник МЗС України спростував заяви російської сторони про нібито причетність українського дипломата до діяльності, несумісною із дипломатичним статусом.

Наголошується, що Рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

Росія вислала українського консула

19 квітня в МЗС нагадали Посольству РФ у Києві, що один із радників цієї дипустанови повинен залишити Україну протягом 72 годин.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на дії Росії, яка вислала консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, затриманого 16 квітня співробітниками ФСБ. У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ.

21 квітня російський дипломат, оголошений небажаною особою, залишив територію України.

26 квітня, на сайті російського МЗС повідомлялося, що Росія оголосила "persona non grata" співробітника посольства України в Москві.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, "persona non grata" оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію РФ до кінця дня 30 квітня", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Дмитро Захаров