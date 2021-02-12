В Україні вперше народному депутату оголошено про підозру в неперсональному голосуванні.

Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, так званому кнопкодавстві, що є кримінальним правопорушенням.

Про це в коментарі програмі "ТСН" заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, інформує прес-служба парламенту.

"Кнопкодаство – це кримінальне правопорушення, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінального процесуального кодексу. Якщо набирає чинності рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - зауважив голова парламенту.

Разумков зауважив, що на сьогодні місця у сесійній залі на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключені від системи "Рада".

"Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - розповів Разумков.

Голова парламенту також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

"Програма максимум – перейти на нову систему "Рада" або її аналоги, щоб повністю унеможливити неперсональне голосування. Є різні варіанти, від сенсорних кнопок до відбитку пальця. Але мені б дуже хотілося, щоб кнопкодавство залишилося в історії і останні події лише були в хроніках, а не в стінах парламенту", - наголосив Разумков.

Разом з тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Верховної Ради кнопкодавство має поодинокий характер, але керівництво парламенту докладатиме зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків.

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Кнопкодавство у Раді: як з ним борються

16 січня 2020 року в Україні набув чинності закон, яким запроваджено кримінальну відповідальність за умисне голосування на засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування).

За даними Офісу генпрокурора, 21 лютого 2020 року народний депутат застосував персональну електронну картку іншого депутата та шляхом натискання кнопки "За" здійснив замість нього голосування для прийняття трьох поправок до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За фактом було розпочато перше кримінальне провадження через кнопкодавство у ВР.

Ім’я депутата не називалося, але рух "Чесно" повідомив, що йдеться про "мажоритарника" із Закарпаття Владіслава Поляка.

12 лютого 2021 року в Офісі генпрокурора інформували, що вперше в Україні народному депутату оголошено про підозру в неперсональному голосуванні.

Його викликали до Офісу генпрокурора на 11 лютого цього року для вручення повідомлення про підозру за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Однак депутат до прокуратури не з’явився та про причини неявки не повідомив. Письмове повідомлення про підозру для ознайомлення та вручення направлено до Апарату Верховної Ради України, за місцем проживання, на електронну поштову скриньку та на інші відомі стороні обвинувачення засоби зв’язку.

У разі доведення вини народному депутату загрожує покарання у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. - 85 тис. грн).

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Автор: Юлія Петриченко