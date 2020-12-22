Серед таких успіхів - зміцнення безпеки України та посилення санкційного тиску проти РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перерахував 7 головних успіхів української дипломатії у 2020 році.

Про це Кулеба написав у Facebook.

Зокрема, першим успіхом він назвав зміцнення безпеки України.

Читайте такожГлава МЗС України: Тихановська має визначитися з відповіддю на питання "Чий Крим?"

"Україна стала Партнером із розширеними можливостями НАТО та увійшла до клубу шести найближчих партнерів Альянсу у світі. Відбулося постачання зброї зі США (перша пряма закупівля Javelin, рішення про надання і продаж сучасних катерів Mark VI). Укладені безпеково-оборонні та військово-технічні угоди з Туреччиною (Байрактар, ВМС, двигуни), з Великою Британією уклали угоду про розвиток ВМС (1,25 млрд фунтів)", - нагадав Кулеба.

Ще одним досягненням міністр назвав "підвищення рахунку Росії за агресію проти України".

"Не дали РФ послабити санкції під приводом COVID-19 і домоглися посилення санкційного тиску. Прокурори Міжнародного кримінального суду в Гаазі знайшли достатньо підстав для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в контексті російської агресії у Криму та на Донбасі з 2014 року", - зазначив він.

Третім успіхом українських дипломатів глава МЗС назвав надання допомоги громадянам і медичній системі у протидії поширенню COVID-19.

"Залучили гуманітарну допомогу від США, Італії, Азербайджану, Туреччини, Словаччини, Польщі та багатьох інших держав-членів ЄС, Об’єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, КНР, Японії, Республіки Корея. Від В’єтнаму 900 ШВЛ на 10 млн доларів, 50 ШВЛ від Данії, 50 ШВЛ від Угорщини та ін. Всього: ШВЛ - понад 1,5 тис. Тести - понад 300 тис + 1,5 млн експрес-тестів від ОАЕ у грудні. Інші матеріали та обладнання для боротьби з пандемією (маски, респіратори, захисний одяг, термометри тощо) - понад 4 млн одиниць", - зауважив Кулеба.

Четвертим успіхом глава МЗС назвав звільнення багатьох українців із-за ґрат за кордоном.

П'ятим успіхом Кулеба вважає виявлене Україною лідерство у двосторонніх відносинах та у Центральній Європі.

"Україна стала співавтором нового регіонального формату “Люблінський трикутник”. Вперше за 70 років очолили Дунайську комісію. Вперше висунули кандидата на посаду генсека ОЧЕС. Проактивна політика у відносинах із сусідами: Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою та щодо подій у Білорусі", - додав міністр.

Крім того, він нагадав про підписання з Великою Британією історичної угоди, що започатковує якісно новий рівень стратегічного партнерства.

Шостим успіхом Кулеба назвав допомогу українським експортерам у світі. За його словами, Раду експортерів та інвесторів при МЗС було перетворено на дієвий орган.

"Ось лише декілька успішних кейсів: з Малайзією провели наймасштабнішу в історії онлайн-конференцію бізнесів України та Малайзії (понад 300 компаній); відкрили ринок Сінгапуру для українських готових м’ясних виробів з м’яса птиці та свинини + м’яса птиці за стандартами “халяль”; допомогли укласти угоду про першу пробну партію українського меду до Кувейту, допомогли 7 новим українським виробникам продуктів харчування вийти на шведський ринок; у Таїланді допомогли українському виробнику пива налагодити контакти з тайськими колегами, розглядається можливість постачання солоду; у Кореї погодили форми санітарного сертифікату (Health Certificate) для експорту з України продукції окремих видів тваринництва", - заявив Кулеба.

Разом з тим він нагадав, що зона вільної торгівлі між Україною та Державою Ізраїль запрацює з 1 січня 2021 року. Міністр вважає, що ЗВТ створює нові можливості для бізнесу та збільшення товарообігу.

Сьомим успіхом МЗС міністр назвав завершення першого етапу великої цифровізації.

"Електронна черга працює у всіх 116 посольствах і консульствах за кордоном. Розпочалася промислова експлуатація модулів е-Консула. І багато-багато іншого було зроблено) Зокрема, радий, що нам вдалося лібералізувати візову політику в’їзду до України. Але допис у ФБ не гумовий, все не влізе", - зауважив він.

Повернення українців з місць позбавлення волі за кордоном

Сьогодні, 22 грудня, Кулеба заявив, що у 2020 році дипломати добилися звільнення понад 1,6 тис. українців з місць позбавлення волі за кордоном.

Також в умовах локдауну з різних країн світу вдалося повернути на Батьківщину понад 250 тисяч українців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко