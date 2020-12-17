Президент наголосив на важливості подальшої роботи над звільненням тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що створення Кримської платформи вже підтримали в Європі та Північній Америці та закликав українських послів активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів.

Читайте такожОновлена резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму сприятиме створенню Кримської платформи - КулебаЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на пленарній сесії «Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України» у рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

Глава держави наголосив на важливості подальшої роботи над звільненням тимчасово окупованого Криму. Він відзначив, що сьогодні це питання повернуто у міжнародний порядок денний.

«Кримська платформа - це наша ініціатива з консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму - набуває дедалі більшого розголосу. Цю ініціативу вже підтримали наші партнери у Європі та Північній Америці. Я закликаю вас більш активно працювати над залученням до неї країн інших регіонів», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що цього року Генасамблея ООН ухвалила дві дуже важливі кримські резолюції: «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим» і «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим».

На думку президента, важливо, щоб про зміст цих резолюцій знали всі міжнародні партнери України.

«Це основне завдання для нашого постійного представника при ООН, який це вже, до речі, блискуче робить. Але завдання не тільки для нього. Кожен з вас має інформувати про зміст ініційованих Україною документів у столицях своїх країн перебування. Такі резолюції - це ваші важливі основні тези до зустрічей у місцевих МЗС та з керівництвом країн перебування», - зазначив глава держави, звертаючись до українських послів.

Що таке Кримська платформа

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

23 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий - політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Костянтин Гончаров