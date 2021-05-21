Ключовою умовою для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна є обговорення Донбасу та Криму.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ". "Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими... Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим".
За словами Кулеби, зустріч Путіна і Зеленського народжується дуже важко.
Читайте також"Може рівнятися з Путіним": американський дипломат про можливу зустріч Зеленського з президентом РФВін додав, що українська сторона готова до розмови, і його головна тема - це припинення війни і мир в Україні. Кулеба висловив упевненість, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси.
При цьому Кулеба вважає, що рішення приймає в Росії Володимир Путін, а не хтось інший.
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