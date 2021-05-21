Володимир Зеленський за два роки він отримав чимало політичних навичок, вважає дипломат.

Американський дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст вважає, що президент Володимир Зеленський може зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Він зазначив, що нічого проти зустрічі Зеленського з Путіним не має.

"Якщо Зеленський хоче і у нього є можливість зустрітися з Путіним, будь ласка, він може зустрітися. Важливим є те, що вони зустрічаються. Важливим є те, що Зеленський говорить на зустрічі", - сказав Гербст.

На його переконання, Зеленський сьогодні може "рівнятися з Путіним" і за два роки він здобув чимало політичних навичок.

"Два роки тому багато хто вважав, що Зеленський не може вести переговори з Путіним, це все буде на користь кремлівських агресорів. Але на мій погляд, не дивлячись на помилки, які Зеленський робить, він показував, що може рівнятися з Путіним", - пояснив дипломат.

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику ОП Андрію Єрмаку.

В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч із Путіним обов'язково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

20 травня Зеленський на прес-конференції за підсумками його двох років роботи на посаді президента України знову висловив переконання, що його зустріч із президентом РФ має відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

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Автор: Олег Давигора