Також, як зазначається у зведенні, є загроза того, що продовжаться ракетні обстріли міст та сіл України з білоруського повітряного простору.

У повітряному просторі Білорусі біля кордонів з Україною відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил ЗС РФ. Останній раз він був помічений нашими військовими 11 липня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті станом на 15 липня.

Літак-навідник росіян зафіксували на Волинському та Поліському напрямках. Також, як зазначається у зведенні, є загроза того, що продовжаться ракетні обстріли міст та сіл України з білоруського повітряного простору.

Разом з тим, на Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони, противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

На сході відбито декілька штурмів російських загарбників

Українські військові не дали окупантам встановити контроль над Богородичним і ділянкою дороги Бахмут – Лисичанськ. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад.

Також росіяни провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад.

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