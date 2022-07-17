З 9 по 17 липня 2022 року зафіксовано збільшення числа прильотів до Білорусі великих транспортних літаків з РФ.

За тиждень до Білорусі прилетіли не менше 15-и військово-транспортних літаків ВКС РФ.

З 9 по 17 липня 2022 року зафіксовано збільшення числа прильотів до Білорусі великих транспортних літаків з РФ, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Тільки на військовий аеродром в Мачулищах було як мінімум:

10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;

2 прильоти Ан-22 ВКС РФ;

3 прильоти Ан-124 ВКС РФ.

"Ан-22 - найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частина з цих літаків щось привезли в Білорусь, проте що саме - невідомо. У одних тільки Ан-124 на борту було до 20 осіб персоналу", - сказано в повідомленні.

До всього іншого, на цьому тижні в Білорусь вперше з квітня прилетів і полетів літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). В цілому він пробув на території Білорусі 5 днів 12 годин і "працював" в повітряному просторі РБ в супроводі винищувачів із Барановичів - тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямків, куди полетіли або звідки прилітали ці літаки можна виділити: Таганрог, Іваново, Тверь і Анапу.

Як повідомляв УНІАН, на аеродром Мачулищі в Білорусі в середу ввечері прилетів Ан-22 "Антей", після чого там зникло світло.