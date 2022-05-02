За словами радника керівника ОП, антисемітські заяви Лаврова - це ще одне свідчення того, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що, намагаючись переписати історію, Москва шукає аргументи для виправдання масових убивств українців.

Таку думку він висловив у своєму мікроблозі у Twitter, реагуючи на слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про порівняння президента України Володимира Зеленського з Гітлером.

"Відверті антисемітські заяви Лаврова (міністра закордонних справ Росії - УНІАН), звинувачення євреїв у WWII й Голокості - ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців", - наголосив Подоляк.

Так, зауважив він, Росія неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому.

"Росія звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство. Росія розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду", - констатував радник керівника ОП.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що заяви Лаврова про те, що у Гітлера, як і Зеленського, була єврейська кров - це заперечення трагедії Голокосту. За його словами, таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

"Антисемітизм Росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер голова МЗС РФ Сергій Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку Лаврова, "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що Росія таким чином намагається пояснити свою нісенітницю про "денацифікацію", фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту.

"Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді", - зазначив Єрмак.

В українському МЗС також заявили, що висловлювання Лаврова лише показують, як глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

"Його (Лаврова – ред.) огидні коментарі образливі для Президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів", – написав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Як повідомляє УНІАН, Лавров під час інтерв'ю телекомпанії Mediaset назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров".

"Він (Зеленський) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він - єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", - сказав Лавров.

Вас також можуть зацікавити новини: