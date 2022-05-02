За словами президента, диктатура - "це як стара гумка".

Світ не проти росіян, а не сприймає диктатури і цінності, які передбачають вбивати і катувати людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

Він зазначив, що росіяни кажуть, що зараз весь світ проти них. "Не всі проти них. Але ніхто більше не підтримує їх. Світ не проти всіх людей в Росії, це не є правда. Світ не сприймає більше політику Путіна. Світ не сприймає просто диктатуру. Світ пройшов все це, давно пройшов все. Більшість держав світу, коли вони були у тому чи іншому складі, в складі тієї чи іншої імперії", - додав він.

За його словами, "це як стара гумка – все, її вже можеш викинути, світ її пережував".

В той же час, додав Зеленський, в Росії людям знову дають "пережовану гумку", щоб вони "цю інформаційну політику знову пережовували і знову вірили, що саме так – ми готові закритися, весь світ проти нас, захід проти нас, ми просто захищаємо свої цінності". "Це не цінності вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей", - підкреслив президент України.

Він наголосив, що не можна списувати на те, що в Росії збожеволіли, і тому так чинять в Україні.

"Я не думаю, що треба сказати, що вони ні при чому, що вони збожеволіли і віддають накази не зовсім адекватні люди. Я вважаю, що вони розуміють, що вони роблять", - зазначив Зеленський.

За його словами, вони зробили таким цей світ, в якому їм комфортно.

"В ньому вони вбивають нас і нікого не сприймають, якщо в когось інша думка, тобто це вбивство іншої думки", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Чехії заявив, що росіяни виявилися більш агресивними, ніж він думав.