Вона пояснила своє рішення "сімейними обставинами".

Народна депутатка від "Опозиційної платформи - За життя" Юлія Льовочкіна оголосила про намір скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами".

"Народний депутат, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень", - повідомляє прес-служба Льовочкіної.

Це рішення Льовочкіна прийняла у зв’язку з сімейними обставинами. Вона висловила велику вдячність виборцям, друзям і колегам у Верховній Раді та ПАРЄ.

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За інформацією "Схем", Льовочкіна з 26 січня перебуває у Франції. Її брат Сергій Льовочкін прилетів туди напередодні російского вторгнення - 10 лютого.

Заборона ОПЗЖ

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішенням суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Держава", "Наші", "Блок Володимира Сальдо", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя" і "Ліва опозиція".

15 вересня в Україні остаточно заборонили діяльність проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Водночас СБУ повідомляє про розслідування 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки.

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