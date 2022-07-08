Він написав заяву про складання депутатських повноважень.

Верховна Рада України у п'ятницю, 8 липня, достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"За" таке рішення віддали 295 голосів. Голосування пройшло без виступу депутата та без обговорення.

"Рада достроково припинила повноваження Вадима Новинського", - зазначив Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня стало відомо, що Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень. Політик пояснив, що вирішив зосередитися на гуманітарних проектах і служінні церкві.

Новинський завжди був проросійським політиком, а також є дияконом Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, що у травні 2012 року колишній президент Віктор Янукович надав Вадиму Новинському громадянство України нібито за "видатні заслуги" перед країною.

Пізніше Новинський був обраний нардепом і у Верховній Раді VII скликання поповнив ряди фракції "Партії регіонів". У 2014 році його обрали нардепом від партії "Опозиційний блок".

У листопаді 2018 року Новинський очолив фракцію "Опозиційного блоку" після того, як з неї виключили Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

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