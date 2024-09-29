Зеленський не збирається обговорювати питання відкликання Маркарової з Джонсоном.

Президент України Володимир Зеленський не збирається обговорювати питання відкликання посла України у США Оксани Маркарової зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

Раніше спікер Джонсон звернувся до Зеленського з вимогою звільнити Маркарову через організований нею візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи має він намір відкликати Маркарову, президент сказав, що обговорюватиме цю ситуацію лише зі спікером свого парламенту, як того вимагає Конституція, а аж ніяк не з Джонсоном.

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"Я президент України і я можу обговорювати наших послів лише зі спікером моєї країни. Такою є Конституція. Я не можу обговорювати це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - зауважив Зеленський.

Скандал із візитом Зеленського у Пенсильванію

Спікер Палати представників Майк Джонсон вимагає від Зеленського звільнити посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову через організований нею візит до Пенсільванії. Джонсон оцінив це як передвиборний захід на підтримку Камали Харріс та втручання у американські вибори.

"Оксана Маркарова продемонструвала, що їй не можна довіряти, щоб вона чесно та ефективно служила дипломатом у цій країні. Президент Зеленський повинен негайно її усунути", - сказав він.

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