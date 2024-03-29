Президент України Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова. Про це йдеться у відповідному указі глави держави №192/2024, опублікованому на його сайті.
Указ датовано сьогоднішнім днем, 29 березня. Інших деталей в указі не міститься.
На сайті посольства України в Молдові зазначається, що Шевченко був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова з 2020 року.
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Раніше видання Ziarul de Garda з посиланням на міністра внутрішніх справ Молдови Адріана Ефроса повідомило, що молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і допомагатимуть ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України.
Він зазначив, що чоловіки від 18 до 60 років наразі найчастіше нелегально перетинають державний кордон. За словами очільника МВС Молдови, для таких спроб перетину значною мірою використовується Придністровський регіон.