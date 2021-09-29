За офіційною версією, міський голова достроково склав повноваження через проблеми зі здоров’ям.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про те, що йде у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні по завершенню чергової сесії Запорізької міської ради.

За словами Буряка, відповідну заяву він вже подав до секретаріату міськради.

Причиною своєї відставки мер назвав рекомендації лікарів. За його словами, він вже тричі потрапляв до лікарні з проблемами з серцем і йому порадили залишити посаду.

"Проте я не йду з політики, залишаюсь зі своєю політичною силою (політична партія Володимира Буряка "Єднання" - УНІАН) та з Запоріжжям", - сказав Буряк у своїй промові.

Після цього міський голова закрив чергову сесію.

На даний момент депутати збираються на позачергову сесію, де в таємному режимі голосуватимуть за відставку Буряка.

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Автор: Ірина Дубченко