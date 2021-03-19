За результатами слідчих дій, йому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському пропагандисту і політтехнологу Михайлу Шпіру.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За результатами слідчих дій фігуранту справи повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 Кримінального кодексу України), порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 ККУ), виготовленні, поширенні комуністичної, нацистської символіки та пропаганді комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436-1 ККУ).

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Згідно з оприлюдненим на сайті СБУ відео, йдеться про Михайла Шпіра.

Що встановили слідчі

Встановлено, що так званий «політичний експерт» цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ.

Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як «експерт» в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України «під зовнішнім управлінням».

Також зловмисника активно використовують російські пропагандистські структури. Він неодноразово виступав на телеканалі «Россия 24», до якого на території України введено санкції, та на «News Front», який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і пропагує ідеї сепаратизму.

Експертизи засвідчили, що пропагандист просуває систему поглядів, яка цілеспрямовано прищеплює аудиторії ідею неповноцінності України, необхідності її "демонтажу". Він популяризує ідеї створити на її місці інші суб’єкти, а частину території приєднати до РФ.

Шпір публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил і їхніми родинами, глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк, образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, Народного комісаріат внутрішніх справ (НКВС) та політики президента Росії Володимира Путіна.

Наразі у рамках кримінального провадження проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання Шпіра в Івано-Франківську та Києві. Досудове слідство триває.

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Автор: Інна Андаліцька