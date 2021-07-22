Росія звинувачує українські Збройні сили у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, Росія, коли подавала міждержавну скаргу на Україну, сплутала Європейський суд з прав людини з шоу на російському телебаченні, оскільки в заяві викладені усі міфи російської пропаганди.

Про це він заявив на сторінці у Facebook.

"Судячи з прес-релізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди", - заявив він.

Малюська переконаний, що "зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід, але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну хоч намагаються контратакувати у lawfare (юридична війна – УІНАН), де поки що усі голи - у їх ворота".

Росія подала на Україну скаргу

Як відомо, 22 липня Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані та в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

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Автор: Костянтин Гончаров