Росія вимагає від ЄСПЛ покарати Україну / CherryX via wikipedia.org

Росія, яка нещодавно відмовилася виконувати вимогу Європейського суду з прав людини щодо легалізації одностатевих шлюбів, вимагає від ЄСПЛ зобов'язати Україну дати воду в Крим і дозволити російські телеканали.

Про це повідомили на сайті Генпрокуратури РФ.

Режим Володимира Путіна звинувачує Україну в порушенні Конвенції про права людини і зокрема:

  • у загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі та жорстокому поводженні з людьми, зокрема на Майдані, в Одесі та Донбасі;
  • у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю та знищенні майна під час обстрілу суміжної російської території;
  • у придушенні свободи слова і переслідуванні інакомислячих, включно із політиками і журналістами;
  • у дискримінації російськомовного населення і витісненні російської мови;
  • у дискримінації російських компаній і підприємців;
  • у позбавленні жителів тимчасово окупованих територій можливості брати участь у виборах;
  • у водній блокаді Криму;
  • у нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;
  • в аварії лайнеру MH17 Malaysia airlines внаслідок того, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.

Це стало першою в історії міждержавною скаргою РФ в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, раніше цього року Уряд Нідерландів подав позов проти Росії до ЄСПЛ через авіакатастрофу лайнера рейсу Мн17 над Донбасом в 2014 році.

Крім того, Україна також подала на Росію до Європейського суду з прав людини, звинувативши її в політичних вбивствах опозиціонерів.

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Автор: Станислав Кожемякин