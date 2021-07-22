Росія, яка нещодавно відмовилася виконувати вимогу Європейського суду з прав людини щодо легалізації одностатевих шлюбів, вимагає від ЄСПЛ зобов'язати Україну дати воду в Крим і дозволити російські телеканали.
Про це повідомили на сайті Генпрокуратури РФ.
Режим Володимира Путіна звинувачує Україну в порушенні Конвенції про права людини і зокрема:
- у загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі та жорстокому поводженні з людьми, зокрема на Майдані, в Одесі та Донбасі;
- у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю та знищенні майна під час обстрілу суміжної російської території;
- у придушенні свободи слова і переслідуванні інакомислячих, включно із політиками і журналістами;
- у дискримінації російськомовного населення і витісненні російської мови;
- у дискримінації російських компаній і підприємців;
- у позбавленні жителів тимчасово окупованих територій можливості брати участь у виборах;
- у водній блокаді Криму;
- у нападах на російські дипломатичні, консульські та інші представництва;
- в аварії лайнеру MH17 Malaysia airlines внаслідок того, що Україна не закрила повітряний простір над зоною бойових дій.
Це стало першою в історії міждержавною скаргою РФ в Європейському суді з прав людини.
Нагадаємо, раніше цього року Уряд Нідерландів подав позов проти Росії до ЄСПЛ через авіакатастрофу лайнера рейсу Мн17 над Донбасом в 2014 році.
Крім того, Україна також подала на Росію до Європейського суду з прав людини, звинувативши її в політичних вбивствах опозиціонерів.
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