Міністерство закордонних справ готує певний «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України.
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Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону.
«Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном», – зазначив міністр.
24 серпня цього року Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
День Незалежності України 2021
- Раніше Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.
- У переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.
- Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.
- Примітно, що у промові на День незалежності у 2020 році Зеленський заявив, що військова техніка – «це не атракціон для киян та гостей столиці», і має бути не в мирному Києві, а на передовій
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