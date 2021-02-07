МЗС має намір "дещо привезти до України" із-за кордону.

Міністерство закордонних справ готує певний «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України.

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Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону.

«Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном», – зазначив міністр.

24 серпня цього року Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.

День Незалежності України 2021

Раніше Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

У переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

Примітно, що у промові на День незалежності у 2020 році Зеленський заявив, що військова техніка – «це не атракціон для киян та гостей столиці», і має бути не в мирному Києві, а на передовій

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Автор: Дмитро Захаров