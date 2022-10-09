Водночас, в МЗС України заперечують такі твердження білоруської сторони і закликають Білорусь перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України через нібито підготовки удару по території Білорусі.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота.

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"В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі", - наголошується у заяві.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України", - заявили в МЗС.

При цьому, українське зовнішньополітичне відомство закликає білоруський народ не піддаватися на провокації.

"Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", - сказано у заяві.

"Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України", - наголосили в МЗС.

Ситуація на кордоні з Білоруссю: деталі

Як повідомляв УНІАН, 6 жотвня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі на кордоні з боку Білорусі не зафіксовано ударних угруповань та диверсійних груп.

Також є повідомлення про те, що Росія доставила в Білорусь іранські дрони-камікадзе для атак на західні регіони України.

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