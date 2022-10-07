За її словами, комітет обрав цих переможців з метою підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі.

Лауреатами Нобелівської премії миру 2022 року стали українська організація Центр громадянських свобод, білоруський правозахисник Олесь Біляцький та російське товариство "Меморіал".

Голова Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен пояснила, чому цього року нагороду вирішили розділити саме між Україною, Білоруссю та Росією.

В інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі премії, вона пояснила, що комітет обрав цих переможців з метою підкреслити важливість громадянського суспільства та його роль у будь-якій країні, зокрема у протистоянні авторитарній владі, пише ВВС.

"Ми б хотіли показати важливість вибору людей у тому, щоб стати проти несправедливості, війни і за людські цінності", – сказала голова комітету.

Рейсс-Андерсен наголосила, що всі лауреати захищають права людини.

"Цих трьох лауреатів поєднує те, що люди можуть встати і змінити ситуацію на краще в їхніх країнах. Інша наявна спільна риса – усіх їх об'єднано однією метою, попри межі, що поділяють ці три нації. Наш головний сигнал – це завжди мир і жодних війн. Варто розвивати нації, здатні протистояти авторитарним режимам, які мають тенденцію здійснювати акти агресії", – зазначила вона.

"Сфера премії миру - це не війна в Україні, але це, безперечно, дуже серйозне її тло", - зазначила голова комітету.

Вона підкреслила, що в Росії та Білорусі влада зробила представників громадянського суспільства та правозахисних організацій ворогом держави, що прикро і неприпустимо.

На її думку, верховенство права, права людини та право голосу - а саме відстоюючи їх у Білорусі Олесь Біляцький потрапив за ґрати - може запобігати війнам і може покласти їм край.

На запитання про те, чи не краще було дати цю премію Зеленському чи Навальному - людям, що мають ширше світове визнання - голова комітету відповіла: "Всесвітнє визнання - це не те, що ми беремо до уваги. І ми ніколи не коментуємо, хто не отримав премію. Ми вважаємо, що ті, хто робить внесок у справу миру, це не люди, які ведуть війну. А вказуємо на тих, хто зараз може змінити ситуацію".

"Війни можна вирішувати не лише військовими засобами. Повстання людей, спротив і протести відігравали важливу роль. І ми вважаємо, що наші переможці продовжуватимуть це робити", - резюмувала Беріт Рейсс-Андерсен.

Нобелівська премія миру 2022 – що варто знати

Раніше Reuters з посиланням на дані букмекерів повідомляв, що серед фаворитів були президент України Володимир Зеленський, Нельсон Мандела, Джиммі Картер, Андрій Сахаров і Михайло Горбачов. У списку номінованих також були Світлана Тихановська, Олексій Навальний і Мустафа Джемілєв.

Зрештою 7 жовтня було оголошено лауреатів. Ними стали:

білоруський політичний в'язень Алесь Беляцький, який є керівником правозахисного центру "Вясна";

неурядова організація "Меморіал", створена для дослідження політичних репресій в СРСР (базується в Росії, діє також в Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах);

український "Центр громадянських свобод", заснований в 2007 році. Своєю місією організація називає становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ для утвердження людської гідності.

Представники України отримали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Українських користувачів соцмереж таке "сусідство" обурило – навіть попри те, що представники України завоювали Нобелівську премію миру вперше в історії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив обурення тим, що премію отримали Росія і Білорусь, які вчили напад на Україну.

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