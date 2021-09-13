Незабаром у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН, учасниками якої будуть керівники низки країн-членів Організації.

Досі не вирішено, чи поїде президент Володимир Зеленський до США наприкінці вересня для участі в Генасамблеї ООН.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Дом" прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. Він пояснив, що участь Зеленського в заході може бути як офлайн, так і онлайн. Візит, каже Никифоров, відбудеться, якщо буде корисним, президент ухвалюватиме рішення, виходячи з доцільності.

"Адже витратити купу часу - день туди, день назад на переліт - заради того, щоб постояти на трибуні ООН? Звичайно, ні. Повинна бути якась користь. Якщо користь - якісь домовленості, якісь зустрічі, підписання якихось документів - виправдовує цю витрату часу, президент вирішить летіти. Якщо не виправдовує, якщо це просто церемоніальна поїздка, то він вирішить не летіти. Тому все залежить від президента. Але зараз десь 50/50", - зазначив Никифоров.

У своєму виступі на Генасамблеї Зеленський, за словами його речника, хоче нагадати про Кримську платформу для можливого залучення до неї нових учасників.

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"Я думаю, що президент може презентувати цю платформу і може ще раз запросити. Все-таки ООН - це 193 країни. Він може запросити ці країни приєднатися до Кримської платформи. Це було б хорошим жестом" , - каже він.

76-та сесія Генасамблеї ООН стартує в Нью-Йорку 14 вересня. Загальні дебати заплановані на період з 21 вересня по 27 вересня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у США може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Втім, згодом стало відомо, що той на Генасамблею ООН не поїде.

Минулого разу Зеленський відвідував США на початку вересня, де, серед іншого, провів зустріч з американським колегою Джо Байденом.

Автор: Юрій Годован