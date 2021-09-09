Російську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Російський президент Володимир Путін не братиме участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, цитує російський Интерфакс.

"Президент не планує цього року брати участь у Генасамблеї", – відповів Пєсков.

Російську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Читайте такожРФ мстить Україні: Кулеба звинуватив росіян у дріб’язковості8 вересня українські ЗМІ писали, що український глава Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, що відбудеться 14 вересня.

Своєю чергою, екс-посол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: "Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні - все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути".

Вже віддавна Зеленський активно домагається зустріч з Путіним віч-на-віч. У квітні український глава на тлі стягування Росією військ запропонував главі Кремля побачитися на Донбасі.

У Росії пропозицію глави України сприйняли прохолодно. Речник Путіна зазначив, що така зустріч можлива лише на нейтральній території, однак обговорити з Путіним питання Донбасу й Криму не вдасться.

1 вересня Зеленський навіть устиг зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

В Україні наполягають на зміні формату переговорів з Росією щодо Криму й Донбасу. "Мінські угоди", переконаний міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков, є "мертвими".

Автор: Яна Ставська