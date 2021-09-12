За словами прес-секретаря українського президента, чи буде зустріч, залежить від готовності Росії змінити повістку.

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, однак на зустрічі обов'язково має порушуватися питання окупованих територій.

Про це розповів прес-секретар глави Української держави Сергій Нікіфоров у програмі "Погляд з Банкової".

"Ви ж чули позицію російського президента - що "ми готові зустрічатися, але питання Криму на порядок цієї зустрічі виносити не готові". Так а навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що, я не знаю? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, дивіться, справді, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії - в будь-який час, в будь-якому місці - в рамках, звісно, нейтральної території: або на лінії розмежування, або в будь-якому іншому місці не в Росії, не в Україні. Але при цьому зустріч заради зустрічі - не зрозуміло навіщо", - заявив Никифоров.

За його словами, питання зустрічі президентів продовжує обговорюватися, проте її реальність залежатиме від Росії.

Читайте такожЗеленський зізнався, чого чекає від зустрічі з Путіним"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти на якомусь рівні справді підтримуються щодо цієї зустрічі, але треба обов'язково домогтися того, щоб ось це найголовніше питання було винесено до порядку денного, чого, природно, Росія не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії - чи згодна вона говорити про те, що накоїла, ну, вона-він, Путін, і як він збирається все виправляти", - додав Нікіфоров.

Зустріч Зеленського і Путіна

У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Путін же у відповідь порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.

Прес-секретар Путіна заявляв, що у Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори з російським колегою, але виключають обговорення питання Донбасу.

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Автор: Катерина Комолова