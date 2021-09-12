Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, однак на зустрічі обов'язково має порушуватися питання окупованих територій.
Про це розповів прес-секретар глави Української держави Сергій Нікіфоров у програмі "Погляд з Банкової".
"Ви ж чули позицію російського президента - що "ми готові зустрічатися, але питання Криму на порядок цієї зустрічі виносити не готові". Так а навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що, я не знаю? Яка тема зараз у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, дивіться, справді, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії - в будь-який час, в будь-якому місці - в рамках, звісно, нейтральної території: або на лінії розмежування, або в будь-якому іншому місці не в Росії, не в Україні. Але при цьому зустріч заради зустрічі - не зрозуміло навіщо", - заявив Никифоров.
За його словами, питання зустрічі президентів продовжує обговорюватися, проте її реальність залежатиме від Росії.
Читайте такожЗеленський зізнався, чого чекає від зустрічі з Путіним"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти на якомусь рівні справді підтримуються щодо цієї зустрічі, але треба обов'язково домогтися того, щоб ось це найголовніше питання було винесено до порядку денного, чого, природно, Росія не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії - чи згодна вона говорити про те, що накоїла, ну, вона-він, Путін, і як він збирається все виправляти", - додав Нікіфоров.
Зустріч Зеленського і Путіна
У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".
Путін же у відповідь порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.
Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.
Прес-секретар Путіна заявляв, що у Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори з російським колегою, але виключають обговорення питання Донбасу.
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