На підсумковій прес-конференції президента України Володимира Зеленського за результатами двох років його роботи на посаді журналістам влаштували фуршет.
Як передає кореспондент УНІАН, із напоїв представникам медіа пропонують воду, каву, чай та соки, з їжі - круасани, печиво та тістечка.
Як повідомляв УНІАН, підсумкова прес-конференція президента України запланована сьогодні на 12:00.
В Офісі глави держави запевнили, що вона буде проведена з дотриманням усіх необхідних карантинних протиепідемічних заходів, триватиме 2-2,5 год, а модерацією, швидше за все, займатиметься директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.
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