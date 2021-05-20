Із напоїв представникам медіа пропонують воду, каву, чай та соки.

На підсумковій прес-конференції президента України Володимира Зеленського за результатами двох років його роботи на посаді журналістам влаштували фуршет.

Як передає кореспондент УНІАН, із напоїв представникам медіа пропонують воду, каву, чай та соки, з їжі - круасани, печиво та тістечка.

Як повідомляв УНІАН, підсумкова прес-конференція президента України запланована сьогодні на 12:00.

В Офісі глави держави запевнили, що вона буде проведена з дотриманням усіх необхідних карантинних протиепідемічних заходів, триватиме 2-2,5 год, а модерацією, швидше за все, займатиметься директор комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.

Прес-конференція Володимира Зеленського: що відомо

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Автор: Антоніна Доломанжи