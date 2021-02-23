За даними журналістів, тільки на охорону президентської сім'ї в рік витрачаються десятки мільйонів гривень.

Забезпечення діяльності президента України Володимира Зеленського у 2020 році за мінімальними підрахунками коштувало платникам податків 30,8 мільйона гривень.

Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.

"Найбільша стаття витрат на президента - це оплата перельотів. Йдеться і про внутрішні, і про закордонні візити. У 2020-му Зеленський "налітав" на більш ніж 22 мільйони гривень. Наприклад, переліт президентського борту за маршрутом Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ у січні 2020-го коштував 2,5 мільйона гривень", - йдеться в розслідуванні.

За даними журналістів, плюс до цього на пальне, оплату добових та проживання працівників у відрядженнях з президентом Автобаза Держуправління витратила ще 4,8 мільйона гривень.

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На ремонт держдачі в Конча-Заспі був витрачений один мільйон гривень. А саме утримання будинку, де зараз живе Зеленський, минулого року обійшлося в 3,4 мільйона гривень.

Перебування Зеленського в резиденції "Синьогора", де він зустрів Новий рік, обійшлося платникам податків в 391 тисячу гривень:

прийом Зеленського в резиденції - 100 тисяч гривень;

переліт з Києва в Карпати - 138 тисяч гривень;

оплата відрядження для 15 співробітників президентської автобази - 153 тисячі гривень.

Також у 2020 році Зеленський два тижні лікувався від коронавірусу в "Феофанії", що обійшлося українцям у 109 тисяч гривень.

Видання зазначає, що підрахунок коштів не враховує бюджетних витрат Управління держохорони на захист президента і його сім'ї. Цю суму неможливо підрахувати, тому що інформація про охорону засекречена.

Водночас Bihus.Info нагадує, що загальний бюджет УДО - 1,5 мільярда гривень на рік, тому можна припустити, що на охорону президентської сім'ї витрачають десятки мільйонів гривень на рік.

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Автор: УНІАН