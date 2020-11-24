Для того, щоб досягти результатів у боротьбі з корупцією, в Україні нарешті має припинитися згубна практика, коли незалежним антикорупційним бюро України керує визнаний судом двох інстанцій корупціонер Артем Ситник. Таку думку в ефірі каналу News One озвучив народний депутат України Олександр Дубінський.

"Коли гарант Конституції, яким є президент, дає гарантії того, що на посаді залишиться людина, призначення якої визнано неконституційним КСУ (а це не підлягає оскарженню або скасуванню) - це шлях до хаосу. Думаю, гарантії залишити Ситника на посаді директора НАБУ президент міг дати або під тиском, або через посили свого оточення",- вважає політик.

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"Я бачу в цьому посилення позиції так званих транснаціоналів. Призначення Милованова радником в Офісі президента - це ще один доказ такого посилення. Ми вже переконалися, що ця група працює не в інтересах України, а працює тільки на те, щоб ласі шматочки української економіки у сфері держуправління були переорієнтовані на прибутковість цих національних транскорпорацій", – говорить Дубінський.

На його думку, саме тому спостерігається тренд на продаж атомної енергетики, на рішення дати доступ іноземним компаніям до видобутку корисних копалин на території України.

"Для мене очевидно, що продається останній оплот національного надбання.

Думаю, президенту вже зараз потрібно починати очищати своє оточення. Адже ми зараз опинилися в ситуації економічного і соціального перелому, коли у нас є 320-мільярдний дефіцит бюджету і загроза припинення фінансування соціальних витрат. Простими словами: це коли не вистачає грошей і потрібно урізати ті чи інші соціальні програми. І урізання цих програм почнеться з місцевих рад, що незабаром призведе до колапсу",– спрогнозував нардеп і додав, що готовий до зустрічі з президентом, щоб донести йому цю аргументацію.

"Думаю, що оточення президента цю інформацію від нього приховує або представляє її по-іншому. А можливість правильно оцінити ризики, які стоять перед державою, одне з ключових завдань президента", – резюмував Дубинський.

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Автор: УНІАН