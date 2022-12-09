Журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент відбувся посеред ночі.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко намагався увірватися на територію приватного підприємства на Закарпатті. Чиновника зупинила поліція.

Як повідомляє журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела, Тищенко із групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази "Грінвуд 2005".

"Охоронець підприємства викликав поліцію на групу осіб на чолі з Тищенком, що пробралась на підприємство. Подія відбулась на вулиці Головній у селі Циганівці Ужгородського району", – йдеться у повідомленні.

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Журналіст додав, що деталі події з‘ясовуються правоохоронцями.

Діяльність Миколи Тищенка

У червні 2022 року, під час повномасштабної війни Росії проти України, народний депутат від Партії "Слуга народу" Микола Тищенко засвітився у Чехії на вечірці та нарвався на шквал критики у мережі.

У липні 2022 року повідомлялося, що повноваження Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу" були достроково припинені.

На початку серпня 2022 року одіозний нардеп віл фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав справжню мету своєї волонтерської діяльності. За його словами, для нього це просто політичний піар. Крім того, журналісти-розслідувачі з'ясували, що Тищенко ще й недобросовісно ставиться до волонтерської діяльності.

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