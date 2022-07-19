Віктора Микиту призначено тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації.

Повноваження Миколи Тищенка як голови Закарпатської обласної організації "Слуги народу" достроково припинені.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Слуги народу", голова політичної партії Олена Шуляк своїм розпорядженням достроково припинила його повноваження з 19 липня.

Відповідне розпорядження ухвалено згідно зі статутом партії та погоджено із головою політради Давидом Арахамією.

Одночасно очільниця партії призначила Віктора Микиту тимчасово виконуючим обов’язки голови обласної організації.

Згідно із розпорядженням, він зобов’язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення зборів (конференції) Закарпатської обласної організації "Слуги народу" для розв'язання питання про обрання голови організації.

Микита у цей період офіційно уповноважений представляти інтереси Закарпатської обласної організації у структурах юстиції для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про організацію.

"Сьогодні, в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - заявила Шуляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, скандальний народний депутат від "Слуги народу" Микола Тіщенко неодноразово ставав посміховиськом. Нардеп плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Тищенко називав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець". У грудні 2021 року політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він взагалі втік на Закарпаття, де прикинувся біженцем. А вже 15 липня стало відомо, що народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення її колеги за партією та фракцією Миколи Тищенка.

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