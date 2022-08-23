Загалом народні обранці не вказали у своїх деклараціях майно на 2,5 млн. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративні протоколи щодо трьох народних депутатів, які не вказали у своїх деклараціях майно на 2,5 млн. грн. Йдеться про "слуг народу" Миколу Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

Роман Мулик у декларації за 2020 рік не вказав земельну ділянку та зазначив недостовірні відомості про вартість чотирьох земельних ділянок, двох паркомісць та квартири. Перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

Микола Тищенко не вказав автівку марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 року випуску, яка належить йому на праві власності із 17.06.2003, у щорічній декларації за 2020 рік. Вартість автомобіля на дату набуття права власності могла становити близько 500 тис. гривень.

Олексій Кузнєцов вказав недостовірні відомості про вартість двох житлових будинків, нежитлового приміщення, автомобілю VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2006 року випуску та земельної ділянки, яку він орендує. Перевіркою встановлено недостовірність внесених відомостей на загальну суму понад 1 млн гривень.

НАЗК склало відповідні протоколи щодо трьох нардепів та направило їх на розгляд Печерського райсуду столиці.

За помилки у декларації на суму від 250,8 тис. до 1,2 млн грн, покарання загрожує у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше одіозний нардеп, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав справжню мету своєї волонтерської діяльності. За його словами, для нього це просто політичний піар.

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