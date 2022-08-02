У ЗМІ злили аудіозапис з голосом, подібним на нардепа.

Одіозний нардеп, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко назвав справжню мету своєї волонтерської діяльності. За його словами, для нього це просто політичний піар.

Про це йдеться в сюжеті BIHUS.info.

Тищенко почав активно волонтерити з початку повномасштабної війни в Україні. Однак у розпорядженні журналістів з'явився аудіозапис, який свідчить про те, що нардеп піариться на волонтерстві.

"До нас потрапив запис однієї телефонної розмови Миколи Тищенка. Розмова ця свіжа, липнева. З ким він говорив ми не знаємо. Говорив сам Тищенко. Говорив про політику, про піар і ще про багато речей, які не варто було б обговорювати настільки голосно. Тищенко обговорює діяльність свого благодійного фонду. Розповідає про вже проведені благодійні вечері. У Празі та Парижі. І будує плани на наступні", - зазначила журналістка Анастасія Усенко.

На "злитому" аудіо чоловік з голосом, подібним на Тищенка домовляється з кимось про проведення "благодійної вечері" у Нью-Йорку.

"Зараз до мене запит прийшов на $1,5 млн. Купити дрони. Гроші є, не в грошах справа. Справа в самому резонансі, бо для мене це політична (далі нерозбірливо - УНІАН)…", – каже на аудіо чоловік, голос якого схожий на голос Тищенка.

Крім того, журналісти-розслідувачі з'ясували, що Тищенко ще й недобросовісно ставиться до волонтерської діяльності. Зокрема, нардеп передав кілька 40-річних бронежилетів територіальній обороні Києва, які прострілюються пістолетними кулями.

Як раніше повідомляв УНІАН, скандальний народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко неодноразово ставав посміховиськом. Нардеп плутав свята й "вітав" українців з роковинами Чорнобильської трагедії.

Тищенко називав себе "генетично налаштованим українцем" та заявив, що без сала в Новий рік ніяк: "Всіх перевіряю на цей важливий харчовий смак: якщо ти сало не їси - ти не українець". У грудні 2021 року політик прийшов "інспектувати" нові вагони й розвеселив мережу.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він взагалі втік на Закарпаття, де прикинувся біженцем. А вже 15 липня стало відомо, що народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва "Слуги народу" з проханням розглянути виключення її колеги за партією та фракцією Миколи Тищенка.

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