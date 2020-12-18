Центральна влада повинна завершити реформу децентралізації та передати повноваження місцевим радам. Про це заявив лідер партії «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».
Читайте також"За майбутнє" виступає за розширення повноважень місцевих громад - нардеп Палиця«Децентралізація запрацює, коли місцеві ради вирішуватимуть, куди підуть гроші. Не представник президента (голова ОДА – ред.), яким би професіоналом він не був. Влада не закінчила децентралізацію. Ви хочете все тримати в своєму кулаці: якщо хтось лізе не туди, ви б’єте його по голові, відкриваєте кримінальні провадження. На Хмельниччині вибори голови обласної ради виграла депутатка від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Віолетта Лабазюк. Наступного дня з Офісу Президента була команда подати до суду – нібито її обрали незаконно. Представницю партії «ЗА МАЙБУТНЄ» відсторонили від виконання обов’язків на час розгляду. Це нонсенс, це незаконно, але така команда була з Офісу Президента. Сьогодні в Чернівцях в обласній раді сформувалася коаліція, яка пропонує на посаду голови облради представника Аграрної партії, а не «Слуги народу». І приміщення облради одразу «замінували», і вибори не відбулися. Отак виглядає ваша боротьба за владу. Це нечесна боротьба!» – обурився Ігор Палиця.
Лідер партії «За майбутнє» наголосив, що джерелом корупції є чиновники в Києві, а не місцеві депутати.
«Коли ви кажете про корупцію на місцях – не ображайте місцевих депутатів! Після останніх виборів прийшло дуже багато хороших людей. Вони хочуть ходити по вулицях та чесно дивитись в очі людям, які їх обрали. Є, звісно, погані депутати, нехай ними займається поліція, прокуратура. Але коли ви кажете про корупцію на місцях, що люди прийшли «дерибанити» землю, то це – брехня! Землю «дерибанять» в Держгеокадастрі. Не місцеві депутати, а чиновники в Києві покривають цю корупцію. Тому треба передати їхні повноваження на місця», – заявив Ігор Палиця.
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