Щоб подолати корупцію, треба передати повноваження місцевим радам, заявив Палиця.

Центральна влада повинна завершити реформу децентралізації та передати повноваження місцевим радам. Про це заявив лідер партії «За майбутнє», народний депутат Ігор Палиця в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Читайте також"За майбутнє" виступає за розширення повноважень місцевих громад - нардеп Палиця«Децентралізація запрацює, коли місцеві ради вирішуватимуть, куди підуть гроші. Не представник президента (голова ОДА – ред.), яким би професіоналом він не був. Влада не закінчила децентралізацію. Ви хочете все тримати в своєму кулаці: якщо хтось лізе не туди, ви б’єте його по голові, відкриваєте кримінальні провадження. На Хмельниччині вибори голови обласної ради виграла депутатка від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Віолетта Лабазюк. Наступного дня з Офісу Президента була команда подати до суду – нібито її обрали незаконно. Представницю партії «ЗА МАЙБУТНЄ» відсторонили від виконання обов’язків на час розгляду. Це нонсенс, це незаконно, але така команда була з Офісу Президента. Сьогодні в Чернівцях в обласній раді сформувалася коаліція, яка пропонує на посаду голови облради представника Аграрної партії, а не «Слуги народу». І приміщення облради одразу «замінували», і вибори не відбулися. Отак виглядає ваша боротьба за владу. Це нечесна боротьба!» – обурився Ігор Палиця.

Лідер партії «За майбутнє» наголосив, що джерелом корупції є чиновники в Києві, а не місцеві депутати.

«Коли ви кажете про корупцію на місцях – не ображайте місцевих депутатів! Після останніх виборів прийшло дуже багато хороших людей. Вони хочуть ходити по вулицях та чесно дивитись в очі людям, які їх обрали. Є, звісно, погані депутати, нехай ними займається поліція, прокуратура. Але коли ви кажете про корупцію на місцях, що люди прийшли «дерибанити» землю, то це – брехня! Землю «дерибанять» в Держгеокадастрі. Не місцеві депутати, а чиновники в Києві покривають цю корупцію. Тому треба передати їхні повноваження на місця», – заявив Ігор Палиця.

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Автор: УНІАН