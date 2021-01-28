Народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Тетяна Плачкова у своїй публікації в Facebook розповіла про проблеми моряків в Україні. Нардеп акцентувала увагу на проблемах доступу моряків до вакцинації, а також складнощах в питаннях репатріації.

«У той час, поки в усьому світі намагаються вирішити ті глобальні проблеми, з якими зіткнулися моряки, щоб гарантувати їм право на репатріацію та поставити їх на чільне місце в черзі на вакцину, поряд з іншими найважливішими категоріями працівників. В Україні ні Міністерство охорони здоров'я, ні Міністерство інфраструктури нічого не зробили в цьому напрямку. МОЗ затвердило своїм наказом перелік з 9 пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусу, але моряках там ні слова», – заявила політик.

Плачкова відзначила величезну важливість морських перевезень, а також опублікувала офіційне звернення до Міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

«Саме від їхньої праці залежить функціонування глобальних виробничо-збутових ланцюжків. Морський транспорт перевозить понад 80% товарів, включаючи життєво необхідні предмети медичного призначення. Але, на думку нашого Кабміну, цей внесок, мабуть, недостатній для пріоритетної вакцинації моряків. В ООН і на Давоському форумі люди пам'ятають про моряків, а в МОЗ і Мінінфраструктури – ні. Це не помилка – це плювок в обличчя всієї морської галузі! Звернулася до Степанова, сподіваюся одумаються і приймуть рішення в інтересах моряків», – підкреслила Тетяна Плачкова.

Наостанок нардеп заявила, що Україна не може залишатися осторонь та піддавати подальшому ризику життя і здоров'я своїх моряків, особливо коли увагу на проблему неодноразово звертали і в Організації Об'єднаних націй, і під час проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Це питання не тільки престижу держави, а й дотримання конституційних прав громадян», – резюмувала народний депутат.

Нагадаємо, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня буде представлена Декларація Нептуна. Згідно з цією декларацією, екіпажі суден повинні бути визнані ключовими працівниками, які мають право на першочергову вакцинацію.

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Автор: УНІАН