Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службового підроблення.

Правоохоронці розслідують законність виїзду народного депутата України за кордон. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

При цьому не називається прізвище нардепа. В той же час джерела УНІАН в правоохоронних органах повідомили, що йдеться про народного депутата України, який обирався від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – за життя" Віталія Борта.

В повідомленні сказано, що Генеральним прокурором 27 жовтня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службового підроблення народним депутатом України IX скликання (ч. 1 ст. 366 КК України).

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В Державному бюро розслідувань повідомили, що йдеться про можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

"Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, Сполучені Штати Америки, Австрійську Республіку, Федеративну Республіку Німеччина, Італійську Республіку, Французьку Республіку", - повідомляє ДБР.

В повідомленні зазначається, що у кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

Як відомо, журналісти проекту "Схеми" (Радіо Свобода) провели розслідування і дізналися, що 51 – річний Віталій Борт, обраний від нині забороненої "ОПЗЖ", у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць. При цьому зазначається, що на той час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

"Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана", - повідомляють "Схеми".

За даними розслідування, йдеться про зустріч з з угорським парламентарем Лорінцом Ночо. У 2021 році Державна міграційна служба заборонила Ночо в’їзд в Україну на три роки, а підставою для такого рішення стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється Виборчим кодексом України.

За даними джерел "Схем", 12 квітня 2023 року Борт залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року.

Як повідомили "Схемам" в апараті Верховної Ради, в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але відряджався депутат всього на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, Борт пробув за кордоном на 28 днів більше, ніж передбачалося відрядженням. За цей час депутат пропустив два дні роботи у сесійній залі Верховної Ради – 2-го і 3-го травня.

2 липня 2023 року Віталій Борт залишив територію України також через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит "Схем" повідомили, що в липні цього року Борт за погодження голови парламенту мав відрядження до Угорщини, але лише на три дні – з 3-го по 5-те липня.

Виходить, Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження, пропустивши п’ять днів роботи у сесійній залі Верховної Ради – 13-14 липня і 26-28 липня.

В розслідуванні "Схем" зазначається, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де, зокрема, провів 28-денну новорічну відпустку. Усі вісім разів депутат залишав Україну через КПП на кордоні з Угорщиною. За кордоном від початку вторгнення Борт провів 207 днів.

Виїзд депутатів за кордон

Як повідомляв УНІАН, керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження народного депутата України, голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, бо він мав стати інструментом в руках російських спецслужб.

Служба безпеки України повідомила, що разом з розвідувальними органами отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України, щоб знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини. Зазначалося, що, за отриманими контррозвідувальними даними, була запланована зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ. В СБУ пповідомляли, що цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО проти України.

В СБУ зазначали, що звернулисяа до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.

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