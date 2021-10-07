Одіозний нардеп Євгеній Шевченко, який раніше пригрозив вирвати кадик журналісту Дмитру Гордону, зробив неоднозначну заяву про окупацію Криму Росією.
В ефірі телеканалу "Україна 24" Шевченко заявив, що влада "створила собі ворогів" в особі Путіна і Лукашенка.
"Потрібно курс міняти. Потрібно думати про економіку, розуміти, що у нас з ціною на газ. І проект "антиросія" завжди буде руйнівним для України, подобається це комусь чи ні. Ви про Крим говорите - деокупація. А хто окупував Крим? Якщо так по-чесному говорити, 88% тих, хто прийшов на "референдум", і "окупували" той Крим. Таке відчуття, що Росія завоювала, а всі кримчани такі нещасні-бідні, їх там тримають у полоні...",- заявив Шевченко.
На запитання ведучих про те, чи анексувала Росія Крим, Шевченко взагалі заявив: "А чого ж вони не чинять опір тоді?".
Відзначимо, раніше Шевченко, спочатку входив у фракцію "Слуга народу", похвалив Путіна за статтю про українців і назвав росіян "братнім народом".
Окупація Криму Росією
- Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
- Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".