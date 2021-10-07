Шевченка прямо запитали, чи окупувала Росія Крим, на що також послідувала дивна відповідь.

Одіозний нардеп Євгеній Шевченко, який раніше пригрозив вирвати кадик журналісту Дмитру Гордону, зробив неоднозначну заяву про окупацію Криму Росією.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Шевченко заявив, що влада "створила собі ворогів" в особі Путіна і Лукашенка.

"Потрібно курс міняти. Потрібно думати про економіку, розуміти, що у нас з ціною на газ. І проект "антиросія" завжди буде руйнівним для України, подобається це комусь чи ні. Ви про Крим говорите - деокупація. А хто окупував Крим? Якщо так по-чесному говорити, 88% тих, хто прийшов на "референдум", і "окупували" той Крим. Таке відчуття, що Росія завоювала, а всі кримчани такі нещасні-бідні, їх там тримають у полоні...",- заявив Шевченко.

На запитання ведучих про те, чи анексувала Росія Крим, Шевченко взагалі заявив: "А чого ж вони не чинять опір тоді?".

Відзначимо, раніше Шевченко, спочатку входив у фракцію "Слуга народу", похвалив Путіна за статтю про українців і назвав росіян "братнім народом".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Юрій Годован