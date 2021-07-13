Шевченко заявив, що Україні потрібно змінювати політичний курс.

Народний депутат, який раніше входив до складу фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, похвалив статтю президента РФ Володимира Путіна про "єдність росіян і українців". До цього Шевченко оскандалився зустрічами з Олександром Лукашенком і проханням вакцинувати українців у Білорусі.

У своєму телеграмі Шевченко назвав останню статтю Путіна "смисловою з боку Кремля". У тексті, за його словами, майбутнє взаємин України, РФ і Білорусі "бачиться, як поглиблення конфлікту, аж до військової фази, якщо продовжиться тут зовнішнє управління і антиросійська ідеологія".

"Реальність така, що потрібно повертати Україні свою суб'єктність, звільнившись від диктатури заходу. Інакше розірвуть нашу країну. А я так цього не хочу. У перспективі вже зараз зрозуміло, що без зміни політичного курсу нам не обійтися", - заявив колишній "слуга народу".

Він також стверджує, що Білорусь нібито потрібна Україні для "примирення всередині" і з РФ.

"Змінити своїх сусідів ми не зможемо, міняти потрібно перш за все політику щодо власних громадян не згодних з націоналістами і американістами, і політику щодо Росії та Білорусі. Адже це наші братні народи", - пише Шевченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін у своїй новій статті звинуватив українську владу в небажанні виконувати Мінські угоди, а також у "кривавих провокаціях" на Донбасі. При цьому він переконаний, що Україна нібито стала важливим елементом глобальної змови проти Росії ("проект Анти-Росія"), а значить, "Києву Донбас просто не потрібен".

В українському Мінкульті рознесли статтю Путіна, заявивши, що його трактування про нібито єдність українців і росіян "не відрізняються особливою оригінальністю".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован