Євген Шевченко заявив, що причиною підозри стали його стосунки з Олександром Лукашенком.

Народному депутату Євгену Шевченку, який зізнався в коханні Олександру Лукашенку, вручили підозру. Політика запідозрили у державній зраді.

Про це розповів Шевченко у своєму Facebook.

"Змушений повідомити, що дійсно СБУ відкрило по мені справу за ст. 111 ККУ. Тепер я в одному списку з Медведчуком та Порошенком", - йдеться в повідомленні.

За його словами, причиною підозри стали його стосунки Олександром Лукашенком.

Читайте такожНардеп, який пригрозив вирвати кадик Гордону, зробив дивну заяву про окупацію Криму (відео)"Шиють мені створення "руського міра" в Україні. Більш тупого приводу не змогли знайти для виконання замовлення та усунення конкурента. Пов'язано це з моєю дружбою з Білоруссю", – підсумував Шевченко.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі й жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

У зв'язку з цим в "слузі народу" заявили, що зустріч Шевченка з Лукашенком є його "особистою ініціативою".

24 травня депутата Євгена Шевченка, що літав "на уклін" до Лукашенка, виключили з фракції "Слуга народу".

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