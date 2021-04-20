Фракція СН вимагатиме від Шевченка пояснень у зв'язку з поїздкою до Білорусі.

Зустріч народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком є його "особистою ініціативою". Народний обранець в цьому випадку не представляє держави Україна.

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Як повідомляє "LIGA.net ", таку заяву зробив заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

За його словами, Шевченко не був делегований партією "Слуга народу", МЗС або Офісом президента на проведення будь-яких переговорів "з офіційними особами Білорусі". Депутат також не входить до складу парламентської делегації в Білорусі.

"Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", – підкреслив Корнієнко.

За словами заступника голови фракції, подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій всіх гілок влади в міжнародних відносинах.

"Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень після його повернення", – підсумував Корнієнко.

Зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком в Білорусі.

При цьому Україна не визнає легітимність перебування Лукашенка на посаді президента РБ, з урахуванням ходу виборчої кампанії в Білорусі і жорстокого придушення протестів проти результатів президентських виборів 2020 року.

Після президентських виборів режим Лукашенка неодноразово робив недружні заяви на адресу України, звинувачуючи її у втручанні у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Дмитро Захаров