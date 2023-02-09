Нардеп Сергій Нагорняк не вніс до декларації автомобіль Lexus 2020 року випуску.

Чинний народний депутат України Сергій Нагорняк підозрюється в недостовірному декларуванні. Зокрема, він не вказав у своїй декларації за 2020 рік автомобіль Lexus.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, нардепу повідомили про підозру в умисному внесенні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Дії нардепа кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 68 тис. грн, - УНІАН), або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску, що належав його батьку, проте яким він спільно із дружиною користувався з моменту купівлі. Вартість автомобіля становить майже 1,9 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У САП додали, що зважаючи на те, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Зауважується, що розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка.

Підозри нардепам - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше до суду було скеровано справу народного депутата від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії. За даними правоохоронців, загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік Герасимов не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність $1657 на рахунках в одному з українських банків.

У листопаді 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобовʼязав генпрокурора відкрити справу щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої стосовно її можливого незаконного збагачення. Вона отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

А 23 грудня стало відомо, що в Україні судитимуть чинного народного депутата, який не задекларував орендовану квартиру. Йдеться про нардепа від "Слуги народу" Максима Пашковського.

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