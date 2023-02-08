Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

До суду скеровано справу народного депутата від партії "Європейська солідарність" Артура Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурор скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

За даними правоохоронців, загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 млн грн.

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Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце в Іспанії загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність $1657 на рахунках в одному з українських банків.

"Дії депутата кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінальним кодексом. 7 лютого прокурором у кримінальному провадженні за участі детективів НАБУ вручено обвинувальний акт підозрюваному", - зазначили у САП.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про нардепа від "Євросолідарності" Артура Герасимова.

Як нардепи "забувають" декларувати свої статки

3 листопада 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобовʼязав генпрокурора відкрити справу щодо народної депутатки із фракції "Слуга народу" Ірини Аллахвердієвої стосовно її можливого незаконного збагачення.

Аллахвердієва отримала в подарунок майже 20 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних випливало, що його офіційні доходи не довзоляли робити такі подарунки.

А 23 грудня стало відомо, що в Україні судитимуть чинного народного депутата, який не задекларував орендовану квартиру.

7 лютого нардепка Юлія Грішина прийшла на роботу у Верховну Раду в браслеті Cartier, ціна якого стартує від $4,5 тис.