Насалик заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду для свого виправдання.

Справу проти Насалика закрили \ф ото УНІАН Справу проти Насалика закрили \ф

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу проти екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика за недостовірне декларування.

Читайте такожЕкс-міністр Насалик попросив суд призначити йому психологічну експертизуЯк повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів ВАКС через рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Під час судового засідання прокурор САП заявив, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а у прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді.

Разом з тим, обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду для свого виправдання, йдеться в повідомленні.

Справа Насалика

9 липня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Насалику про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте в порушення вимог закону "Про запобігання корупції" він не вказав цю інформацію у щорічних деклараціях.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи