Вищий антикорупційний суд (ВАКС) закрив справу проти екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика за недостовірне декларування.
Читайте такожЕкс-міністр Насалик попросив суд призначити йому психологічну експертизуЯк повідомляє прес-служба суду, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів ВАКС через рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.
Під час судового засідання прокурор САП заявив, що в суду відсутні підстави для продовження розгляду справи, а у прокурора - для продовження підтримання державного обвинувачення в суді.
Разом з тим, обвинувачений заперечував проти закриття справи, наполягаючи на продовженні судового розгляду для свого виправдання, йдеться в повідомленні.
Справа Насалика
9 липня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили Насалику про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.
Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику $1,249 млн від фізичної особи. Проте в порушення вимог закону "Про запобігання корупції" він не вказав цю інформацію у щорічних деклараціях.
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