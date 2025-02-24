Зеленський також зазначив, що РФ ніколи не пробачить світові своєї поразки, тому треба бути готовими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на закінчення війни у 2025 році, оскільки ситуація складна. Про це він сказав під час пресконференції, у якій беруть також участь лідери країн, які прибули до Києва на саміт "Підтримуй Україну".

Зокрема, Зеленського запитали, які в нього надії на майбутнє України та українців у наступні три роки після трьох жахливих років війни.

"Ми сподіваємося, що ми зможемо закінчити цю війну цього року, а не через три роки. Це дуже складна ситуація", - наголосив президент.

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Він висловив подяку і повагу військовим, і водночас наголосив, що дуже складно всім "нашим країнам проходити всю цю війну".

"Я не можу говорити про три роки", - наголосив Зеленський.

Як додав український лідер, треба говорити, як підготувати безпеку, бо Росія може повернутися і через 10 років, якщо "ми не будемо готові".

"Вони (окупанти - УНІАН) не повернуться, якщо ми повернемо їх на їхнє місце, на їхню територію. І, якщо Україна буде в Європейському союзі і НАТО в найближчому майбутньому. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, Альянс і єдність", - заявив Зеленський.

Крім того, президент сказав, що Кремль ніколи не пробачить своєї поразки.

"На мою думку, вони ніколи не пробачать світові, що вони не переміжають. І ви побачите, що вони не переможуть", - наголосив президент.

Інші новини зі спільної пресконференції

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами країн, які приїхали до Києва на саміт "Підтримуй Україну", сказав, що винуватці з Росії, які почали війну проти України, мають піти під трибунал навіть після завершення "гарячої фази" бойових дій.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібен справедливий і довготривалий мир. За його словами, у цій війні важко знайти справедливість через дії, які робить Росія, через загибель багатьох людей, через тисячі тих, хто перебуває в російських в'язницях.

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