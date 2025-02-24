Робота над ним має бути навіть після завершення "гарячої фази" цієї війни.

Винуватці з Росії, які розпочали війну проти України мають піти під трибунал навіть після завершення "гарячої фази" бойових дій.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами країн, які прибули в Київ на саміт "Підтримуй Україну".

Він наголосив, що Україні потрібен справедливий і довготривалий мир. За його словами, у цій війні важко знайти справедливість через ті дії, які робить Росія, через загибель багатьох людей, через тисячі тих, хто перебуває у російських в’язницях.

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Зеленський наголосив, що Росія викрала багато українських дітей. "Саме тому ми ніколи цього не забудемо. Ми не можемо цього забути і я сподіваюся, що наші партнери поділяють цю думку і роблять все, щоб люди, які розпочали цю неспровоковану війну, понесли відповідальність", - сказав президент України.

Він наголосив, що має бути міжнародний трибунал щодо російських злочинців. "Ми будемо працювати над трибуналом навіть після завершення гарячої фази цієї війни. Звичайно, що ми не забудемо наших людей, які загинули", - наголосив Зеленський.

Що відомо про спецтрибунал для Росії

Як повідомляв УНІАН, спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може бути створений вже 2025 року.

Учасники 13-ї зустрічі Основної групи зі створення Спеціального трибуналу, яка відбулася у Брюсселі, зазначили, що вдалося значно досягти прогресу, і вже навесні документ можуть підписати.

За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії буде створений в рамках Ради Європи, і це може статися вже у 2025 році.

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