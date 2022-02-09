Після засідання традиційно відбудеться брифінг секретаря РНБО.

У п'ятницю, 11 лютого, Рада нацбезпеки і оборони проведе виїзне засідання. Воно стартує о 15:30 у Харкові.

Таке рішення ухвалив президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба РНБО.

"Згідно з рішенням президента України В. Зеленського, 11 лютого 2022 року о 15:30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться у повідомленні.

О 17:30 того ж дня відбудеться брифінг секретаря РНБО України Данілова за результатами засідання.

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Наразі порядок денний засідання Ради нацбезпеки і оборони не уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що спроба військ Російської Федерації окупувати Харків стане початком широкомасштабної війни.

У Харкові пізніше відповіли на побоювання Зеленського щодо захоплення міста Росією і запевнили, що готові дати відсіч потенційному загарбникові.

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