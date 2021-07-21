На скандальну заяву вже відреагували в Меджлісі кримськотатарського народу.

Колишній посол Польщі в Росії і екс-заступник голови польського МЗС Катажина Пельчинська-Наленч виступила зі скандальною заявою про окупацію Криму.

В інтерв'ю, опублікованому на сайті польського інституту міжнародних відносин, вона припустила, що рано чи пізно "нам доведеться полюбити Росію з Кримом".

"Будемо реалістами - нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, коли-небудь не буде виходу з Кримом. Так само, як нам подобається Ізраїль з його різними окупованими територіями. Можна знайти багато таких аналогій. Не дай бог, я не хочу захищати анексію Криму, тому що це безумовно була агресія, але думка про те, що у нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу", - сказала вона.

На ці слова вже відреагував глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. На своїй сторінці в Facebook він назвав таку заяву цинічною і неприйнятною. "Упевнений, що польське суспільство знайде гідну відповідь на неприємні і неприпустимі висловлювання пані Катажини Пельчинської-Наленч, спрямовані проти України, Криму і кримськотатарського народу", - зазначив він.

Катажина Пельчинська-Наленч працювала послом Польщі в РФ з 13 серпня 2014 року по 31 липня 2016-го. До цього упродовж двох років була заступником глави польського МЗС.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован